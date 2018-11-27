Обвинувачений у теракті в Дортмунді росіянин засуджений до 14 років ув'язнення

11 квітня 2017 року в автобусі дортмундської "Боруссії" спрацював вибуховий пристрій.

Суд засудив обвинуваченого в нападі на автобус дортмундської «Боруссії» 11 квітня 2017 року до 14 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Spiegel.

Судове засідання у справі відбулося сьогодні.

Сергій Веннергольд, що має німецьке та російське громадянство, в ході судового засідання визнав вчинення вибуху, але заперечував намір вбити футболістів, які перебували в автобусі.

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Веннергольд звинувачувався у виготовленні саморобних бомб і їхньому підриві біля автобуса дортмундської «Боруссії», яка прямувала на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Монако».

В результаті підриву були розбиті скла автобуса, захисник Марк Бартра і один поліцейський отримали травми.

За версією слідства, обвинувачений розраховував заробити на різниці курсу паперів.

Раніше повідомлялося, що Веннергольд купив 15 тисяч пут-опціонів (біржовий контракт, що дає право на подальший продаж активу) на акції «Боруссії» на 78 тисяч євро. Веннергольд міг заробити кілька десятків тисяч євро на різкому падінні акцій клубу після вибуху.