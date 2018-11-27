ФФУ зробила заяву щодо введення воєнного стану в окремих областях

На даний момент рекомендацій щодо обмежень немає, повідомляють в організації.

Федерація футболу України на своєму офіційному сайті виступила з офіційною заявою з приводу особливостей проведення заходів у регіонах України, де введено воєнний стан.

«На даний момент від правоохоронних чи інших органів влади України у Федерацію футболу України не надходило жодних рекомендацій чи застережень про обмеження проведення футбольних заходів в Києві або інших регіонах країни, в тому числі по проведенню таких заходів у 10-ти областях (Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській), на території яких введено воєнний стан.

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Також ФФУ не отримувала від УЄФА жодних застережень щодо проведення на території України в період дії воєнного стану матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи».

Раніше в УЄФА повідомили, що матч «Ворскла» – «Арсенал» в Лізі Європи відбудеться, незважаючи на введення воєнного стану.