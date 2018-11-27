Шахтар (U-19) зіграв внічию в Юнацькій лізі УЄФА і втратив шанси на вихід у плей-офф

Матч гірників з однолітками з "Хоффенхайма" завершився з рахунком 1:1.

У матчі 5-го туру Юнацької ліги УЄФА «Шахтар» (U-19) в гостях зіграв внічию з однолітками з німецького «Хоффенхайма» – 1:1. Гол у складі «Шахтаря» забив Євген Муравський на 31-й хвилині, гравець німецької команди Онана на 56-й зрівняв рахунок. Турнірна таблиця після 5 турів: 1. «Хоффенхайм» – 11 очок 2. «Ліон» – 10 3. «Ман Сіті» – 4 4. «Шахтар» – 2 Таким чином, «Шахтар» втратив шанси на вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Команда, що посіла перше місце, вийде в 1/8 фіналу, а з другого місця – в стадію 1/16 фіналу. Матч між головними командами відбудеться сьогодні. Початок – 22.00. УНІАН проведе пряму онлайн-трансляцію зустрічі.

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