Шахтар (U-19) зіграв внічию в Юнацькій лізі УЄФА і втратив шанси на вихід у плей-офф
18:38, 27 листопада 2018Футбол
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Матч гірників з однолітками з "Хоффенхайма" завершився з рахунком 1:1.
shakhtar.com
У матчі 5-го туру Юнацької ліги УЄФА «Шахтар» (U-19) в гостях зіграв внічию з однолітками з німецького «Хоффенхайма» – 1:1.
Гол у складі «Шахтаря» забив Євген Муравський на 31-й хвилині, гравець німецької команди Онана на 56-й зрівняв рахунок.
Турнірна таблиця після 5 турів:
1. «Хоффенхайм» – 11 очок
2. «Ліон» – 10
3. «Ман Сіті» – 4
4. «Шахтар» – 2
Таким чином, «Шахтар» втратив шанси на вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА.
Команда, що посіла перше місце, вийде в 1/8 фіналу, а з другого місця – в стадію 1/16 фіналу.
Матч між головними командами відбудеться сьогодні. Початок – 22.00. УНІАН проведе пряму онлайн-трансляцію зустрічі.
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