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Шахтар (U-19) зіграв внічию в Юнацькій лізі УЄФА і втратив шанси на вихід у плей-офф

18:38, 27 листопада 2018
Футбол
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shakhtar.com

Гол у складі «Шахтаря» забив Євген Муравський на 31-й хвилині, гравець німецької команди Онана на 56-й зрівняв рахунок.

Турнірна таблиця після 5 турів:

1. «Хоффенхайм» – 11 очок

2. «Ліон» – 10

3. «Ман Сіті» – 4

4. «Шахтар» – 2

Таким чином, «Шахтар» втратив шанси на вихід у плей-офф Юнацької ліги УЄФА.

Команда, що посіла перше місце, вийде в 1/8 фіналу, а з другого місця – в стадію 1/16 фіналу.

Матч між головними командами відбудеться сьогодні. Початок – 22.00. УНІАН проведе пряму онлайн-трансляцію зустрічі.

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Теги: #Шахтар Юнацька ліга УЄФА