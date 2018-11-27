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Шахтар здійснив прогулянку в Хоффенхаймі перед матчем Ліги чемпіонів

17:20, 27 листопада 2018
Футбол
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Гравці Шахтаря прогулялися по парку в Хоффенхаймі / shakhtar.com

Гравці команди прогулялися по парку, що розташований поблизу готелю.

Досить тепла порівняно з київською, погода і чисте повітря сприяли перебуванню на свіжому повітрі і гарному настрою чемпіонів України.

Як повідомляв УНІАН, матч "Хоффенхайм" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00 за київським часом.

shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар