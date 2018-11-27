Шахтар здійснив прогулянку в Хоффенхаймі перед матчем Ліги чемпіонів
17:20, 27 листопада 2018Футбол
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Гравці донецької команди погуляли по місцевому парку.
Гравці Шахтаря прогулялися по парку в Хоффенхаймі / shakhtar.com
Гравці донецького Шахтаря здійснили традиційну спільну прогулянку перед матчем Ліги чемпіонів проти німецького Хофенхайму.
Гравці команди прогулялися по парку, що розташований поблизу готелю.
Досить тепла порівняно з київською, погода і чисте повітря сприяли перебуванню на свіжому повітрі і гарному настрою чемпіонів України.
Як повідомляв УНІАН, матч "Хоффенхайм" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00 за київським часом.
shakhtar.com
shakhtar.com
shakhtar.com
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