Шахтар здійснив прогулянку в Хоффенхаймі перед матчем Ліги чемпіонів

Гравці донецької команди погуляли по місцевому парку.

Гравці донецького Шахтаря здійснили традиційну спільну прогулянку перед матчем Ліги чемпіонів проти німецького Хофенхайму. Гравці команди прогулялися по парку, що розташований поблизу готелю. Досить тепла порівняно з київською, погода і чисте повітря сприяли перебуванню на свіжому повітрі і гарному настрою чемпіонів України. Як повідомляв УНІАН, матч "Хоффенхайм" - "Шахтар" розпочнеться о 22.00 за київським часом.

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