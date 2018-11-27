Матч заключного туру ЛЧ Шахтар - Ліон пройде в Харкові, незважаючи на воєнний стан

Про це заявив радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко.

Матч заключного, 6-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів «Шахтар» – «Ліон» відбудеться 12 грудня в Харкові, незважаючи на введення на території Харківської області воєнного стану.

Про це під час брифінгу заявив радник голови Харківської ОДА Сергій Стороженко, повідомляє "Депо Харків".

«Немає ніяких передумов, щоб скасовувати спортивні змагання або інші заходи, до яких звикли харків'яни», – зазначив Стороженко.

Зазначимо, що вчора УЄФА підтвердив, що поєдинок "Ворскли" проти лондонського "Арсеналу" в Лізі Європи також відбудеться в призначений термін - 29 листопада - в Полтаві, незважаючи на введення воєнного стану в ряді областей України.