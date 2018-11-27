Легендарний форвард збірної Італії переміг рак

Джанлука Віаллі сподівається, що його історія надихне людей.

Колишній форвард збірної Італії Джанлука Віаллі зізнався, що переміг рак. Причому про виліковування від страшної хвороби екс-футболіст висловився по-футбольному. Про це італієць розповів в інтерв'ю Corriere della Sera.

«Зараз все в порядку, все дуже добре. Минув рік, і я набрав прекрасну форму, хоча у мене досі немає повної впевненості в тому, як закінчиться цей матч. Раніше я носив светр під сорочкою, щоб ніхто нічого не помітив. Я все ще був людиною, яку всі знали.

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Я сподіваюся, що моя історія надихне людей, які знаходяться на ключових етапах життя. Ми є продуктом наших думок. Головне не перемога. Головне - думати, як переможець. Тільки 10% нашого життя складається з того, що з нами відбувається. Решта 90% – це те, як ми з цим боремося. Сподіваюся, моя історія допоможе людям правильно розібратися з тим, що з ними відбувається».

Джанлука Віаллі є дворазовим чемпіоном Італії (у складі "Сампдорії" в 1991 році і в складі "Ювентуса" у 1995-му), а також переможцем Ліги чемпіонів–1995/96. Також він виступав за "Челсі", а разом зі збірною Італії у 1990 році Віаллі виграв бронзу чемпіонату світу.