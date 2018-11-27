Динамо вирушило в Астану і проведе більше 5 годин в повітрі

Кияни вилетіли на матч Ліги Європи більше ніж за дві доби до його початку.

У вівторок вдень київське «Динамо» вирушило в Казахстан, де в четвер «біло-сині» проведуть матч 5-го туру групового турніру Ліги Європи з місцевою «Астаною».

Тренерський штаб на чолі з Олександром Хацкевичем цього разу ініціював ранній закордонний виїзд, оскільки на команду чекає досить тривалий переліт: шлях від Києва до Астани літак з динамівської делегацією на борту подолає за п'ять з половиною годин.

У столиці Казахстану гості прибудуть у 01:30 ночі за місцевим часом (21:30 за Києвом). З міжнародного аеропорту Астани «Динамо» відразу вирушить в готель, повідомляє dynamo.kiev.ua.

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У складі динамівської делегації - 21 футболіст, включаючи практично всіх гравців основної обойми «Динамо». Є в списку і захисник Микита Бурда, який не так давно отримав травму литкового м'яза і пропустив недільний матч чемпіонату України з «Олександрією». Але при цьому в Києві залишився півзахисник «біло-синіх» Віталій Буяльський. Також не полетів на матч з «Астаною» нападник Артем Бесєдін, який тільки відновився після травми.

Таким чином, делегація «Динамо» включила в себе таких футболістів.

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Артур Рудько.

Захисники: Микола Морозюк, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Міккель Дуэлунд, Євген Смирний.

Нападник: Назарій Русин.

У середу ввечері динамівці проведуть тренування на полі стадіону «Астана-Арена», де відбудеться майбутній матч. Поєдинок "Астана" - "Динамо" відбудеться у четвер, 29 листопада. Звернемо увагу на незвичний час початку матчу - 17.50 за київським часом.

Варто додати, що головним арбітром поєдинку призначено хорвата Івана Бебека.