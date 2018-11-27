В Україні не будуть скасовувати спортивні турніри через воєнний стан

Про це заявив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

Через введення воєнного стану в окремих областях України жодні спортивні турніри там не скасують. Про це повідомив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов у своєму Facebook.

Він зазначив, що міністерство продовжить працювати в штатному режимі. Зокрема, будуть реалізовуватися молодіжні заходи і проекти, проводитимуться і фінансуватимуться заплановані навчально-тренувальні збори національних збірних команд. Також будуть проходити виїзди на міжнародні змагання (крім країни-агресора РФ) і спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи.

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"Указом президента України не скасовуються жодні спортивні турніри національного і міжнародного рівня, заплановані до проведення в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Вінницькій областях", - йдеться у повідомленні міністра.

Разом з тим, рішення щодо участі спортсменів-військовослужбовців та офіцерів ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, МВС, Держприкордонслужби, інших силових відомств у спортивних заходах в умовах воєнного стану приймається їхнім безпосереднім командуванням.

Також повідомляється, що під час проведення масових спортивних заходів у період дії воєнного стану будуть посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, УЄФА підтвердив, що поєдинок Ліги Європи "Ворскла" (Полтава) - "Арсенал" (Лондон, Англія), який має відбутися 29 листопада, не буде перенесено.