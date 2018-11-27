Хоффенхайм - Шахтар: де дивитися і прогнози букмекерів

Сьогодні в 5-му турі групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє ключовий поєдинок за право виходу у весняну частину єврокубків.

Сьогодні в 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграє на виїзді з німецьким "Хоффенхаймом".

Матч відбудеться в місті Зінсхайм на стадіоні "Вірсоль Рейн-Неккар-Арена". Стартовий свисток – о 22:00 за київським часом. Судитиме поєдинок бригада арбітрів зі Словаччини на чолі з Іваном Кружляком.

Турнірний розклад

Поєдинок є ключовим для "Шахтаря" у боротьбі за право виходу у весняну частину єврокубків. На даний момент після чотирьох турів гірники посідають останнє місце в групі F, маючи в активі лише 2 очки (дві нічиї при двох поразках). У "Хоффенхайма" - на 1 бал більше. Впевнено лідирує у групі "Манчестер Сіті" (9 очок), на другій позиції "Ліон" з 6 очками.

Команда Гвардіоли практично забезпечила собі участь в плей-офф Ліги чемпіонів: навіть нічия в сьогоднішньому матчі з "Ліоном" гарантує "Ман Сіті" вихід в 1/8 фіналу. Не має наміру віддавати своє друге місце і французький клуб. Таким чином, "Хоффенхайм" і "Шахтар", маючи досить скромні шанси на збереження місця в Лізі чемпіонів, зосередяться на боротьбі за 3-є місце, яке дає право виходу у Лігу Європи.

Прогнози букмекерів

За відомостями порталу Betexplorer, який збирає дані провідних букмекерських контор світу, фаворитом поєдинку є німецький клуб. Середній коефіцієнт на перемогу "Хоффенхайма" становить 1,70 до 1. Коефіцієнт на успіх донецької команди становить 4,61 до 1. Досить мала ймовірність нічиєї - можливість такого результату оцінюється як 4,39 до 1.

Склади команд

Головний тренер чемпіонів України Паулу Фолнсека взяв з собою 20 футболістів. Разом з першою командою прилетіла до Німеччини і "молодіжка" "Шахтаря", яка також сьогодні проведе свою зустріч з однолітками з "Хоффенхайма" в рамках Юнацької ліги УЄФА.

Не полетіли в Німеччину Марлос і Ярослав Ракицький – обидва продовжують відновлюватися від травм, і це, безумовно, значна кадрова втрата гірників в переддень матчу.

Де дивитися

Дивитися матч "Хоффенхайм" - "Шахтар" у прямій трансляції можна на телеканалі "Футбол 1" починаючи з 21.55.

Стежити за онлайн-трансляцією зустрічі можна буде також на сайті УНІАН.