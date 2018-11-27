Ворскла підписала екс-півзахисника Фенербахче

Останнім часом 20-річний Аденіс Шала виступав за дублерів турецького «Фенербахче».

Півзахисник молодіжної збірної Албанії Аденіс Шала став гравцем «Ворскли», повідомляє Tema. Останнім часом 20-річний гравець виступав за дублерів турецького «Фенербахче». Читайте такожМатч Ліги Європи Ворскла - Арсенал відбудеться, незважаючи на можливе введення воєнного стану - УЄФА Відзначається, що в трансфері допоміг екс-захисник «Ворскли» Арменд Даллку. Також портал Transfermarkt повідомляє, що 20-річний албанець перейшов у «Ворсклу» 25 листопада і заявлений за другу команду. Аденіс Шала нещодавно змінив молодіжну збірну Косово на молодіжну збірну Албанії. Нагадаємо, в останньому матчі «Ворскла» програла «Маріуполю» (0:1).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter