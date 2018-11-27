Ворскла підписала екс-півзахисника Фенербахче
12:28, 27 листопада 2018Футбол
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Останнім часом 20-річний Аденіс Шала виступав за дублерів турецького «Фенербахче».
Аденіс Шала / sport.ua
Півзахисник молодіжної збірної Албанії Аденіс Шала став гравцем «Ворскли», повідомляє Tema.
Останнім часом 20-річний гравець виступав за дублерів турецького «Фенербахче».
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Відзначається, що в трансфері допоміг екс-захисник «Ворскли» Арменд Даллку. Також портал Transfermarkt повідомляє, що 20-річний албанець перейшов у «Ворсклу» 25 листопада і заявлений за другу команду.
Аденіс Шала нещодавно змінив молодіжну збірну Косово на молодіжну збірну Албанії.
Нагадаємо, в останньому матчі «Ворскла» програла «Маріуполю» (0:1).
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