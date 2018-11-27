Матч УПЛ Десна - Зоря в зв'язку з введенням військового стану пройде в Києві

Крім того, на стадіоні в Чернігові відсутній підігрів поля.

Чернігівська "Десна" перенесла матч 17-го туру Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі" зі свого рідного міста до Києва. Підставою для такого рішення є введення в Україні режиму воєнного стану. Про це повідомляється на сторінці ФК "Десна" у Facebook.

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Зазначимо, що вчора офіційний сайт «Десни» повідомляв, що матч проти «Зорі» відбудеться не в Чернігові, а Києві через відсутність підігріву на стадіоні в Чернігові.

Сьогодні в офіційне повідомлення про перенесення додали інформацію про рекомендації правоохоронних органів після введення військового положення.

«Враховуючи рекомендації правоохоронних органів, в зв'язку з введенням військового стану в нашому регіоні, було прийнято рішення провести матч у Києві», – сказано в заяві клубу.

Матч відбудеться в суботу, 1 грудня в 14.00.