Захисник Барселони Піке оштрафований на 48 тисяч євро за водіння без прав

31-річний гравець визнав свою провину.

Захисник «Барселони» Жерар Піке визнаний винним та оштрафований судом на 48 тисяч євро за порушення правил дорожнього руху.

У серпні футболіст був затриманий за використання автомобіля незважаючи на те, що на його водійських правах вже не було балів.

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31-річний гравець визнав свою провину і пішов на угоду з правосуддям, повідомляє Mundo Deportivo.

В Іспанії до прав додаються 12 балів. За різні порушення з водіїв списуєть ту чи іншу кількість балів. Якщо їх не залишається, водій позбавляється права керувати авто.

Нагадаємо, на початку листопада гравця "ПСЖ" Марко Верратті затримали за водіння в нетверезому вигляді і позбавили водійських прав. Раніше проблеми із законом за водіння п'яним виникли у голкіпера лондонського "Тоттенхема" Уго Льоріса.