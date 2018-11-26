Фонсека: у Ракицького травма коліна, він вчора перервав тренування

Головний тренер "Шахтаря" відповів на питання ЗМІ напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Хоффенхайма".

Головний тренер донецького Шахтаря Пауло Фонсека дав передматчеву прес-конференцію напередодні гри 5-го туру Ліги чемпіонів проти німецького Хоффенхайма.

Зокрема, Фонсека відповів на найактуальніше питання, про відсутність у заявці команди і у складі делегації ФК Шахтар в Німеччині Ярослава Ракицького, повідомляє кореспондент УНІАН з Хоффенхайма:

- У Ярослава Ракицького травма коліна. Вчора на тренуванні відчув різкий біль і змушений був перервати заняття. Тому сьогодні його немає з нами.

Кажучи про надзвичайну важливість майбутньої гри і згадуючи перший матч у Харкові (2:2), Фонсека зазначив:

- Впевнений, що завтра буде схожий дуже цікавий і видовищний матч, з такою ж великою кількістю моментів і голів. Нам обов'язково потрібно перемагати. Ми постараємося використовувати всі наші сили і майстерність, все своє тактичне вміння, щоб перемогти.

А говорячи про ситуацію в Україні у зв'язку з можливим введенням воєнного стану, він зауважив:

- Звичайно всі зараз прикуті до своїх гаджетів, стежать за новинами, особливо українські гравці. Але, тим не менш, ми професіонали, ми повинні зосередитися на грі. Головне зараз - перемога на футбольному полі. І ми повинні відкинути всі зайві емоції і бути готові до боротьби і перемоги на газоні стадіону у Хоффенхаймі.

Наостанок Фонсека додав:

- Я не знаю, що буде завтра. Так, ми можемо програти і вилетіти з Ліги чемпіонів. Але давайте подумаємо про це завтра. Сьогодні наше головне завдання - думати про те, як ми переможемо. І докласти до цього всіх зусиль. Зараз я не відчуваю, що моя команда програла. Ми будемо битися до кінця.