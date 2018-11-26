Матч Ліги Європи Ворскла - Арсенал відбудеться, незважаючи на можливе введення воєнного стану - УЄФА
17:36, 26 листопада 2018Футбол
208 0
Поєдинок у Полтаві за участю лондонського "Арсеналу" не буде перенесено.
uefa.org
УЄФА підтвердив, що матч групового етапу Ліги Європи «Ворскла» – «Арсенал» відбудеться в Полтаві, незважаючи на можливе введення в Україні надзвичайного стану.
«Ми підтверджуємо, що матч буде проведено у відповідності з запланованим графіком. Як і у всіх матчах під егідою УЄФА, будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки», – повідомили в УЄФА.
Матч запланований на четвер, 29 листопада. Початок – о 19:55.
За інформацією від 16 листопада, на матч «Ворскла» – «Арсенал» у продажу залишилося 3000 квитків, повідомляє "Трибуна".
Усього стадіон імені Бутовського в Полтаві вміщує 24 586 глядачів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Введення воєнного стану в Україні