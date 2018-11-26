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Футболістів київського Арсеналу у повному складі перевірять на детекторі брехні

15:53, 26 листопада 2018
Футбол
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Футболістів "Арсеналу" перевірять на детекторі брехні / прес-служба ФК "Арсенал-Київ"

Причина - програний матч в Одесі проти "Чорноморця" в минулому турі (1:2).

«В Арсеналі сьогодні поліграф. Команду в повному складі «проженуть» через детектор брехні. У керівництва клубу питання до гравців з приводу результату в Одесі. Тим більше, перед грою були попереджувальні дзвінки про підозрілі маневри за межами поля», - повідомив журналіст.

У матчі з "Чорноморцем" саме кияни вийшли вперед на 63-й хвилині зустрічі, але потім пропустили два голи і втратили навіть нічию.

У першому таймі стався скандальний епізод з воротарем "Арсеналу" і арбітром, який не помітив очевидного порушення з боку Сергія Сітало - голкіпер явно зіграв руками м'яч за межами штрафного майданчика.

Зазначимо, що нещодавно в УПЛ детектор брехні застосовувався також по відношенню до гравців ФК "Львів" і "Олімпік".

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Теги: #перевірка на поліграфі#УПЛ-2018/19