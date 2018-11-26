Роналду підтримав акцію проти насильства над жінками, вийшовши в незвичайному образі

Акцію підтримали гравці клубів італійської Серії А.

Футболісти італійської Серії А - в тому числі Кріштіану Роналду - вийшли на матчі 13-го туру чемпіонату Італії з червоними смугами на обличчі. Це частина спільної кампанії ліги з WeWorld Onlus - благодійною організацією, яка захищає права жінок і дітей.

Конкретно ця акція символізує "червону картку" насильству по відношенню до жінок. «Ми всі повинні потужно попрацювати, щоб покласти край цій дикості, футбол готовий зіграти свою роль. Феномен насильства по відношенню до жінок стає все більш диким і неприйнятним», – сказав президент Серії А Гаетано Міккіче.

Читайте такожВід Роналду вимагають 200 тисяч доларів у справі про зґвалтування

У 13-му турі серії А «Ювентус» обіграв СПАЛ - 2:0, один з голів забив Роналду. "Ювентус" впевнено лідирує в Серії А, випереджаючи «Наполі» на 8 очок, повідомляє "Трибуна".

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду звинувачується у зґвалтуванні своєї колишньої коханки Кетрін Майорги, яка заявила про сексуальні домагання з боку футболіста в 2009 році в готелі Лас-Вегаса. Португальський футболіст заперечує правдивість звинувачень. Адвокат гравця зустрічався з поліцією Лас-Вегаса, залишившись задоволеним результатами зустрічі.