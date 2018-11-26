Доля скандального матчу між аргентинськими клубами Рівер Плейт і Бока Хуніорс вирішиться у вівторок

Гравці "Бока Хуніорс" отримали поранення, поліція Буенос-Айреса затримала після заворушень 29 осіб.

Повторний матч фіналу Кубка Лібертадорес між аргентинськими клубами "Рівер Плейт" і "Бока Хуніорс" знову не відбувся. Нова дата зустрічі визначиться у вівторок, 27 листопада.

Спочатку поєдинок між командами був запланований на 24 листопада. Однак після атаки на автобус "Бока Хуніорс" було прийнято рішення про перенесення гри на неділю. Але і в цей день матч не був зіграний.

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У той же час, президент КОНМЕБОЛ (Південноамериканської конфедерації футболу) Алехандро Домінгес, коментуючи це рішення для TyC Sports, дав зрозуміти, що зустріч відбудеться в іншу дату. Він підкреслив, що переможця команди визначать на полі.

Причина цього рішення полягає у позиції команди гостей. Так, гравці "Бока Хуніорс" виступили проти проведення поєдинку в суботу, а потім і в неділю.

Трохи пізніше позицію футболістів підтримали і представники клубу, які вимагали також присудити своїй команді технічну перемогу.

Як повідомляв УНІАН, поєдинок-відповідь фіналу Кубка Лібертадорес між "Рівер Плейт" і "Бока Хуніорс" був зірваний через безчинства фанатів "Рівер Плейт" - на гравців "Бока через заворушення.

Перша фінальна гра Кубка Лібертадорес (цей трофей вручається найкращій клубній команді Південної Америки) завершилася результативною нічиєю 2:2.