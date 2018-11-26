Шахтар вирушив до Німеччини на матч Ліги чемпіонів без Марлоса і Ракицького
Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека назвав гравців, які будуть захищати кольори донецького клубу у 5-му турі Ліги чемпіонів проти німецького "Хоффенхайма".
Разом з тренерським штабом і персоналом "гірників" до Німеччини вирушили 20 гравців, повідомляє прес-служба донецького клубу.
Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко.
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Захисники: Богдан Бутко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Олег Данченко.
Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентіньо, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон.
Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.
З командою не полетіли Марлос та Ярослав Ракицький. Півзахисник продовжує відновлюватися після травми, а у Ракицького, який 23 листопада відіграв весь матч проти «Львова» (0:0), нове пошкодження.
Нагадаємо, поєдинок "Хоффенхайм" – "Шахтар" відбудеться у вівторок, 27 листопада, початок о 22:00.
Після 4-х турів "гірники" посідають останню сходинку у своїй групі, маючи в активі лише 2 очки. "Хоффенхайм" знаходиться на третьому місці в квартеті і має в активі 3 бали.