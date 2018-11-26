Помер легендарний капітан Динамо Каневський

Капітан першого чемпіонського складу "Динамо" 1961 року помер у США у віці 82 років.

Легендарний нападник київського "Динамо" Віктор Каневський помер у віці 82 років. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст і письменник Деві Аркадьєв.

Капітан великої команди "Динамо" 1961 року, яка першою з немосковських клубів стала чемпіоном СРСР, Віктор Каневський помер в американському Брістолі в штаті Массачусетс, де проживав останнім часом.

Історично Каневський – перший "елітний" динамівець повоєнної пори - корінний киянин. Канева, як його ласкаво називали вболівальники "біло-синіх", грав центрального нападника. І досяг багато – забив 86 м'ячів в дуже сильному за світовими мірками того часу чемпіонаті СРСР. Він був єдиним киянином, який виступав за збірну Союзу на чемпіонаті світу 1962 року в Чилі.

Каневський був дуже технічним форвардом, мав свій фірмовий фінт, на який ловилися досвідчені захисники. Удар у нього був поставлений з обох ніг. Причому намагався бити для воротарів із найнесподіваніших позицій. Його гру відрізняли висока стартова швидкість і хороше бачення поля. Каневський був не просто командний гравець, він був справжній лідер, недарма в зоряному 1961 році йому довірили капітанську пов'язку.

Після завершення кар'єри Каневський працював тренером в запорізькому "Металурзі", "Металісті", "Пахтакорі", "Дніпрі", "Таврії" та інших клубах. У 1987 році виїхав до США, де і проживав до останніх днів.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "Динамо" втратило іншого видатного футболіста і тренера Олега Базилевича.