Динамо програло Олександрії і опустилося на третє місце в турнірній таблиці УПЛ

Перша перемога олександрійців над киянами в історії УПЛ.

У рамках 16-го туру Прем'єр-ліги «Олександрія» зуміла вдома перемогти віце-чемпіона України - київське «Динамо». Матч на полі "Олександрії" завершився з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Ця перемога над «Динамо» стала для «Олександрії» першою за історію виступів у чемпіонаті України.

Голами у складі переможців відзначилися Цуріков (3-я хвилина) і Запорожан (57, з пенальті). "Динамо" відзначилося один раз - на 33-ій хвилині забив Вербич.

Після цієї поразки «Динамо» у турнірній таблиці опустилося на третє місце. У свою чергу, команда Володимира Шарана піднялася на друге місце.

В активі «Динамо» після 16 турів 32 бали. В «Олександрії» – 33.

Від «Шахтаря» «Динамо» відстає на 9 очок. В активі гірників 41 бал.