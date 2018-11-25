Чорноморець переміг Арсенал-Київ в УПЛ, програючи по ходу матчу

Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

У рамках 16-го туру української Прем'єр-ліги в Одесі «Чорноморець» приймав «Арсенал-Київ» і здобув перемогу з рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

По ходу гри гості вигравали - 1:0, коли на 62-й хвилині Сергій Семенюк вдало зіграв на добиванні після удару Фещука.

Проте "моряки" відразу переломили хід зустрічі. На 65-й Микола Мусолітін ударом головою зрівняв рахунок. А на 69-й хвилині Володимир Коваль вивів «Чорноморець» вперед.

"Чорноморець" завдяки цій перемозі набрав 12 очок і продовжує займати 11-е, передостаннє місце. У "Арсенала" залишилося 7 пунктів і останній рядок.