Зоря втратила очки у грі з Олімпіком

Гра завершилася внічию 1:1.

У Києві завершився поєдинок 16-го туру Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав луганську "Зорю".

Зустріч завершилася внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Рахунок у матчі відкрив захисник «Зорі» Віталій Вернидуб, забивши ударом головою після розіграшу кутового на 50-й хвилині. Проте всього 8 хвилин знадобилося "Олімпіку", щоб зрівняти рахунок. Гравець "Зорі" Арвеладзе сфолив у своєму штрафному, і Балашов чітко реалізував 11-метровий. 1:1.

Обидві команди залишилися в нижній частині турнірної таблиці: "Зоря" знаходиться на 7-му місці з 22 очками, а у "Олімпіка" 17 очок і 9-та позиція.