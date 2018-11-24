Українська команда перемогла у Етнічній Лізі Metropolitan

Багато учасників різних етнічних команд свого часу грали у складі збірних своїх країн, що свідчить про високий рівень змагань.

Українські вболівальники вже звикли до перемог наших команд з чикагського FC Connection, а цього разу потішили ветерани (віком від 40 років) і достроково здобули кубок у Metropolitan Soccer League.

Ця ліга заснована у 1981 році і є місцем, де в спортивній боротьбі з'ясовують відносини футболісти різних вікових груп та національностей.

Багато учасників різних етнічних команд свого часу грали у складі збірних своїх країн, що свідчить про високий рівень змагань. У нашій групі було заявлено 12 команд, здебільшого, вихідців з європейського континенту - конкуренція неабияка.

Цікавим та драматичним видався поєдинок минулими вихідними. В надзвичайному складному поєдинку українська команда все ж таки здобула бажане очко і стала чемпіоном Metropolitan Soccer League! У фіналі проти гравців литовського походження Liths гравці змогли досягнути бажаного результату. На 6-й хвилині ударом головою рахунок відкрив Владислав Франко. Але вже за 2 хвилини литовці зрівняли рахунок гри. Оскільки тільки перемога влаштовувала наших опонентів, вони перейшли на масовані атаки наших воріт. І, на жаль, на перерву команди йшли з рахунком 1:2 на користь суперника. Після настанов тренера Олега Лехова українці почали атакувати вже з перших хвилин 2-го тайму. Декілька гострих моментів не принесли успіху. А на одній з контратак гості зробили рахунок 1-3. Здавалося, ніби нічого не переломить хід боротьби і «зимувати» доведеться з другим місцем. Але старання наших хлопців все ж таки дали результат. Спочатку Віталій Костюк, а згодом Василь Демидяк прицільним дальнім ударом звели рахунок до нічиєї. За останніх 15 хвилин фортуна була на нашому боці і всі спроби прибалтійців були марними.

Таким чином, українська команда завоювала таке важке й важливе очко, а разом з ним, престижний трофей.