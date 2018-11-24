Маріуполь переграв Ворсклу в центральному матчі дня УПЛ
16:08, 24 листопада 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 1:0.
Зубков забив переможний гол Маріуполя у ворота Ворскли / facebook.com/mariupolfc
У Маріуполі завершився центральний матч ігрового дня 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав полтавську "Ворсклу".
Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Єдиний гол в цій грі був забитий на 57-й хвилині.
Олександр Зубков фінтами розгойдав Армена Даллку, справа увірвався в штрафну Ворскли і хльостким ударом відправив м'яч у дальній кут-1:0.
У час, що залишився ані господарі не зуміли подвоїти свою перевагу, ані гості - зрівняти рахунок.
Таким чином, Маріуполь набрав 23 очки і продовжує боротьбу за 5-6 місця в турнірній таблиці з чернігівською Десною.
У Ворскли, як і раніше, 24 очка та 4-е місце в таблиці.
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