Маріуполь переграв Ворсклу в центральному матчі дня УПЛ

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Маріуполі завершився центральний матч ігрового дня 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Маріуполь" приймав полтавську "Ворсклу".

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол в цій грі був забитий на 57-й хвилині.

Олександр Зубков фінтами розгойдав Армена Даллку, справа увірвався в штрафну Ворскли і хльостким ударом відправив м'яч у дальній кут-1:0.

У час, що залишився ані господарі не зуміли подвоїти свою перевагу, ані гості - зрівняти рахунок.

Таким чином, Маріуполь набрав 23 очки і продовжує боротьбу за 5-6 місця в турнірній таблиці з чернігівською Десною.

У Ворскли, як і раніше, 24 очка та 4-е місце в таблиці.