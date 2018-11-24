Карпати програли Десні в матчі футбольної Прем'єр-ліги

Гра у Львові завершилася з рахунком 0:2.

У Львові на стадіоні "Україна" завершився матч 16-го чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому Карпати приймали чернігівську Десну.

Матч завершився поразкою господарів поля з рахунком 0:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена у другій половині першого тайму гри.

Спочатку, на 27-й хвилині, блискучий удар вдався Олександру Філіппову, який влучив у дальній верхній кут після передачі Безбородька і відкрив рахунок у матчі. А в самій кінцівці тайму, на 43-й хвилині, Сергій Старенький відправив м'яч у порожні ворота, після невдалого сейву Микити Шевченка під час удару від Філліпова з лівого флангу.

У другому таймі гостьова команда впевнено і практично без складнощів довела матч до логічної перемоги.

Таким чином, у Десни тепер 23 очки і команда продовжує ділити 5-6 місця в турнірній таблиці з Маріуполем.

У Карпат - як і раніше, 16 очок і 9-е місце в таблиці УПЛ.