Манчестер Сіті не буде підписувати нових гравців взимку - конкурентів у Зінченка не з'явиться

"Коли ми створюємо команду до початку сезону, ми її не робимо для того, щоб зіграти до січня", - зазначає тренер "городян" Хосеп Гвардіола.

Вчора стало відомо, що фланговий захисник Городян Бенжамен Менді отримав чергову травму, через яку пропустить близько трьох місяців.

Тим самим, МанСіті залишається без номінального лівого фулбека на найближчий час, повідомляє SportArena.

Проте головний тренер команди Хосеп Гвардіола дав зрозуміти, що як би не склалася ситуація, підписувати нових футболістів взимку Манчестер Сіті не буде.

«Коли ми створюємо команду до початку сезону, ми її не робимо для того, щоб зіграти до січня. Деколи футболісти травмуються, і в такому випадку користуємося послугами нашої академії. У січні нікого не будемо підписувати. Ні в якому разі», — цитує слова менеджера Городян офіційний Twitter клубу.

Минулого літа манчестерський клуб оформив лише один трансфер, підписавши у Лестера вінгера Ріяда Мареза за 60 мільйонів фунтів.

МанСіті очолює турнірну таблицю АПЛ перед 13-м туром, маючи в активі 32 очки.

Наступний матч Городяни проведуть сьогодні проти Вест Хема (початок — о 17:00 за київським часом).