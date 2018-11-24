этот материал доступен на русском

Манчестер Сіті не буде підписувати нових гравців взимку - конкурентів у Зінченка не з'явиться

12:53, 24 листопада 2018
Футбол
96 0
Олександр Зінченко користується довірою у Хочепа Гвардіоли / REUTERS

Тим самим, МанСіті залишається без номінального лівого фулбека на найближчий час, повідомляє SportArena.

Проте головний тренер команди Хосеп Гвардіола дав зрозуміти, що як би не склалася ситуація, підписувати нових футболістів взимку Манчестер Сіті не буде.

«Коли ми створюємо команду до початку сезону, ми її не робимо для того, щоб зіграти до січня. Деколи футболісти травмуються, і в такому випадку користуємося послугами нашої академії. У січні нікого не будемо підписувати. Ні в якому разі», — цитує слова менеджера Городян офіційний Twitter клубу.

Минулого літа манчестерський клуб оформив лише один трансфер, підписавши у Лестера вінгера Ріяда Мареза за 60 мільйонів фунтів.

МанСіті очолює турнірну таблицю АПЛ перед 13-м туром, маючи в активі 32 очки.

Наступний матч Городяни проведуть сьогодні проти Вест Хема (початок — о 17:00 за київським часом).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Манчестер Сіті#Зінченко Манчестер Сіті#Гвардіола про Зінченка