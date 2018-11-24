Український голкіпер Лунін вперше вийшов в основі свого клубу в Примері і зіграв на "нуль"

"Леганес" обіграв одного з лідерів чемпіонату "Алавес" - 1:0.

Український голкіпер Андрій Лунін вперше в нинішньому сезоні вийшов у стартовому складі свого клубу - іспанського «Леганеса» - в матчі Примери і допоміг своїй команді обіграти одного з лідерів чемпіонату «Алавес» (4-е місце в таблиці), залишивши свої ворота в недоторканності.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

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Лунін відстояв матч на нуль, а «Леганес» переміг з рахунком 1:0. Переможний гол незадовго до перерви забив Ен-Несірі.

Нагадаємо, Андрій Лунін дебютував у Примері в матчі 12-го туру проти «Жирони». На 86-й хвилині за рахунку 0:0 український воротар вийшов на поле, замінивши першого номера «Леганеса» Івана Куельяра, який не зміг продовжити гру. Крім того, один поєдинок українець провів у Кубку Іспанії (2:2 проти "Райо Вальєкано").

Раніше, 20 листопада, Лунін з'явився на полі у складі національної збірної України, яка зіграла на виїзді внічию з Туреччиною (0:0).