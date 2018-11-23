Шахтар не зміг обіграти Львів у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

Гра в Харкові завершилася безгольовою нічиєю.

У Львові завершився стартовий матч 16-го туру чемпіонату України з футболу, в якому донецький Шахтар приймав ФК Львів.

Матч закінчився безгольовою нічиєю - 0:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гірники мали велику перевагу впродовж усієї гри, але реалізувати бодай один момент так і не зуміли.

Вже на 2-й хвилині гри Тайсон пробив з правого кута штрафного майданчика, і воротар львів'ян Бандура в стрибку відбив м'яч. В середині тайму після навісу з кутового м'яч відскочив під удар Хочолаве, який пробив поруч зі штангою. А за дві хвилини після ще одного навісу з кутового Бандура не дотягнувся до м'яча, і Болбат не потрапив в порожній кут. Нарешті, на 39-й хвилині Мораєс з лінії штрафного пробив трохи вище поперечини.

Після перерви донеччани продовжили атакувати. Так, на 55-й хвилині, після прострілу з лівого флангу Тайсон не зумів пробити Бандуру. А через 10 хвилин, на 65-й, після навісу з кутового Хочолава боровся з захисником і м'яч пролетів у кількох сантиметрах над поперечиною.

Донеччани атакували до останніх секунд, але забити гол так і не зуміли.

Таким чином, Шахтар набрав 41 очко в турнірній таблиці і трохи збільшив відрив від київського Динамо (32), але вже в неділю кияни можуть скоротити різницю в очках до 6-ти, якщо обіграє в гостях Олександрію.

ФК Львів набрав 19 очок і раніше займає 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ.