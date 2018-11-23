Захисник збірної України отримав дискваліфікацію і штраф від Бельгійської ФА

Ігор Пластун не зможе допомогти Генту в наступному матчі.

У 15-му турі чемпіонату Бельгії в матчі між Андерлехтом і Гентом (2:0) український захисник гостей Ігор Пластун отримав пряму червону картку за фол останньої надії.

Королевська бельгійська футбольна асоціація прийняла жорстке рішення з питання українського легіонера, повідомляє SportArena.

Пластун пропустить одну гру своєї команди (проти Антверпена) і повинен буде заплатити штраф у розмірі 1000 євро.

Нагадаємо, що в поєдинку Ліги Націй проти Словаччини (1:4) Пластун дебютував у складі збірної України.

У цьому сезоні Пластун зіграв за Гент 18 матчів, в яких відзначився двома результативними передачами.