Команда Першої ліги МФК Миколаїв звільнила головного тренера

Разом з Забранським клуб покидають його помічники Сергій Бугай та Анатолій Ставка.

МФК Миколаїв і головний тренер клубу Руслан Забранський домовилися про припинення співробітництва за взаємною згодою.

Разом з Забранським клуб покидають його помічники Сергій Бугай та Анатолій Ставка, повідомляє офіційний сайт муніципального футбольного клубу.

МФК Миколаїв дякує вищезгаданим фахівцям за час, проведений в нашому клубі, і бажає їм професійних успіхів у подальшій тренерській кар'єрі, йдеться у повідомленні.

«У житті будь-якого клубу і тренера настає такий момент, коли сторонам необхідний емоційний струс і додаткова мотивація. Зараз такий період настав у МФК Миколаїв. Ми поговорили з Русланом Михайловичем і зійшлися на думці, що це непросте рішення буде найбільш оптимальним як для клубу, так і для тренера. Ніхто не буде сперечатися з тим, що Забранський залишив незгладимий слід в історії миколаївського футболу. Ми розлучаємося добрими товаришами. Найближчим часом клуб визначиться з новим тренерським штабом, який буде готувати команду до весняної частини чемпіонату України«, — прокоментував голова наглядової ради МФК Миколаїв Сергій Кантор.

За підсумками 15 матчів МФК Миколаїв посідає 9-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України серед команд Першої ліги - 5 виграшів, 4 нічиї, 6 поразок, при різниці забитих/ пропущених м'ячів 14:17 - 19 очок.