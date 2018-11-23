ФФУ довічно дискваліфікувала екс-гравця СК Каховка, який грав у "чемпіонаті ДНР"

Козаченко ще навесні покинув СК Каховка

Екс-гравець футбольного клубу СК «Каховка» Сергій Козаченко назавжди позбавлений права грати у футбол в Україні.

Про це сказано в рішенні контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, повідомляє Міст.

Покарали Козаченка за те, що ще недавно він виступав за футбольний клуб терористичної організації ДНР.

У 2016-2017 роках Сергій Козаченко грав у команді «Оплот Донбасу», почесним президентом якої був ватажок ДНР Олександр Захарченко. Туди він перебрався з Краматорська.

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Команда виступала не тільки в «змаганнях» ДНР, але і грала у відкритому чемпіонаті Ростовської області.

У 2018 році Козаченко почав виступати за Каховку. Навесні ця команда стала володарем Кубка області, при чому Козаченко у соцмережі Вконтакте написав, що кубок їде в Донецьк.

Після скандалу цієї весни, Сергій Козаченко залишив Каховку.