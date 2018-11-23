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Шахтар створить у Харкові команду дівчаток

14:19, 23 листопада 2018
Футбол
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ФК Шахтар створює команду дівчаток / ua-football.com

8 грудня у харківському фітнес-клубі "Хвиля" (вул. Астрономічна, 7а) відбудеться тестове тренування для дівчаток 2011 і 2012 року, за підсумками якого буде сформована команда з 20 гравців, повідомляє ua-Football.

Група продовжить регулярні заняття футболом в Харкові на чолі з кваліфікованими дитячими наставниками. Всі, хто прийде на тренування, отримають сувеніри і подарунки.

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Теги: #футбол#дівчина#ФК Шахтар