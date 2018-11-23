Шахтар створить у Харкові команду дівчаток

В харківському фітнес-клубі "Хвиля" (вул. Астрономічна, 7а) відбудеться тестова тренування для дівчаток 2011 і 2012 роки

Shakhtar Social Foundation оголосив про створення жіночої футбольної команди в Харкові.

8 грудня у харківському фітнес-клубі "Хвиля" (вул. Астрономічна, 7а) відбудеться тестове тренування для дівчаток 2011 і 2012 року, за підсумками якого буде сформована команда з 20 гравців, повідомляє ua-Football.

Група продовжить регулярні заняття футболом в Харкові на чолі з кваліфікованими дитячими наставниками. Всі, хто прийде на тренування, отримають сувеніри і подарунки.