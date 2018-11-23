Шахтар створить у Харкові команду дівчаток
14:19, 23 листопада 2018Футбол
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В харківському фітнес-клубі "Хвиля" (вул. Астрономічна, 7а) відбудеться тестова тренування для дівчаток 2011 і 2012 роки
ФК Шахтар створює команду дівчаток / ua-football.com
Shakhtar Social Foundation оголосив про створення жіночої футбольної команди в Харкові.
8 грудня у харківському фітнес-клубі "Хвиля" (вул. Астрономічна, 7а) відбудеться тестове тренування для дівчаток 2011 і 2012 року, за підсумками якого буде сформована команда з 20 гравців, повідомляє ua-Football.
Група продовжить регулярні заняття футболом в Харкові на чолі з кваліфікованими дитячими наставниками. Всі, хто прийде на тренування, отримають сувеніри і подарунки.
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