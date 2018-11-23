Матчі 16-го туру Прем'єр-ліги почнуться з хвилини пам'яті жертв Голодоморів

Тур розпочнеться матчем "Шахтар" - ФК "Львів".

Всі матчі чергового туру української Прем'єр-ліги почнуться з хвилини пам'яті про жертви Голодоморів в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, 24 листопада Україна вшанує пам'ять усіх загиблих співвітчизників.

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Черговий, 16-й тур Прем'єр-ліги стартує сьогодні, 23 листопада. У Харкові "Шахтар" буде приймати ФК "Львів". Початок гри - о 19.00.

У суботу відбудуться два поєдинки - "Карпати" приймуть "Десну", а "Маріуполь" зіграє з "Ворсклою" (обидва матчі розпочнуться о 14.00).

Тур завершиться в неділю. В цей день "Олімпік" в Києві приймає "Зорю" (14.00), в Одесі зустрінуться аутсайдери - "Чорноморець" і "Арсенал" (17.00). А центральний поєдинок пройде в Олександрії, де місцевий ФК "Олександрія", що посідає третю сходинку в таблиці, приймає "Динамо", яке йде другим.