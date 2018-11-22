Клуб першої ліги готовий збільшити бюджет удвічі і модернізувати стадіон для участі в УПЛ

ФК "Колос" (Ковалівка) твердо має намір відповідати вимогам щодо атестації, які пред'являються до клубів Прем'єр-ліги.

Футбольний клуб «Колос» (Ковалівка, Київська область) готовий серйозно витратитися для виступу в Прем'єр-лізі. Зокрема, спортивний директор клубу Віталій Лисицький повідомив, що ковалівці готові вдвічі збільшити бюджет і привести домашній стадіон у відповідність з нормами УЄФА.

Слова функціонера наводить офіційний сайт ПФЛ.

«Президент «Колоса» Андрій Засуха сказав, що бюджет, який у нас зараз є у першій лізі, абсолютно спокійно зможе подвоїти, а якщо треба, надасть ще більше фінансів для того, щоб ми могли конкурувати з клубами Прем'єр-ліги.

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Що стосується стадіону, зараз рано про це говорити. Це комерційна таємниця. Дізнаєтеся про все наступного літа. Наш невеликий стадіон повинен перетворитися на арену, яка буде відповідати всім вимогам УЄФА.

Я думаю, що в Прем'єр-лізі мають грати 16 команд. Вважаю, що це оптимальна кількість учасників для такої великої країни. У той же час, необхідно встановити чіткі вимоги, які повинні виконувати всі клуби. Це фінансова складова, наявність інфраструктури та інше. Не можна закривати очі на невиконання критеріїв клубами. Головне, щоб усі були в однакових умовах», - зазначив Віталій Лисицький.

До зимової паузи в першій лізі «Колос» прийшов на четвертому місці в турнірній таблиці, відстаючи від «Волині», яка йде третьою, на 4 очки і маючи при цьому гру в запасі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ФФУ вже ухвалила рішення про розширення Прем'єр-ліги до 16 клубів, але поки невідомо з якого сезону.