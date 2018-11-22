Турецький Фенербахче проявляє інтерес до 20-річного хавбека Динамо Шапаренка

Офіційної пропозиції поки не надійшло.

Турецький "Фенербахче" зацікавлений у підписанні півзахисника київського "Динамо" Миколи Шапаренка, повідомляє турецький портал Fotomac.

Скаути турецького клубу вже стежили за грою 20-річного хавбека в матчах УПЛ, а також спостерігали за його виступом в недавньому товариському матчі Туреччина – Україна (0:0).

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Поки залишається невідомим, чи готовий "Фенербахче" зробити пропозицію київському клубу за українцю.

Раніше ЗМІ також повідомляли про те, що намагалася купити Шапаренка сербська "Црвена Звезда".

У нинішньому сезоні 20-річний Шапаренко виходив на поле в 12 матчах у всіх турнірах (5 з них провів в основі), в яких відзначився 5 голами. А в листопаді півзахисник дебютував за збірну України, вийшовши на заміну проти Словаччини (1:4).