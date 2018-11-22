Реал відмовився від придбання Неймара
14:59, 22 листопада 2018Футбол
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Цього літа бразилець був однією з головних трансферних цілей мадридського клубу.
Неймар / readfootball.com
«Реал» відмовився від ідеї придбання нападника «ПСЖ» Неймара.
Про це повідомив журналіст Пако Гонсалес в передачі El Partidazo de COPE.
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За його інформацією, президент «Реала» Флорентіно Перес більше не хоче вступати в переговори по Неймару, хоча влітку бразилець був однією з головних трансферних цілей мадридців.
Однією з причин відмови називається невдоволення потенційним трансфером з боку вболівальників «Реала».
Раніше повідомлялося, що іспанський клуб може придбати у «ПСЖ» Неймара або Кіліана Мбаппе через проблеми парижан з фінансовим фейр-плей.
Як повідомляв УНІАН, Сантьяго Соларі затверджений на посаді головного тренера "Реала", замінивши свого попередника Хулена Лопетегі.
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