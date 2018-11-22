Донецький Олімпік представив нову емблему (відео)
14:10, 22 листопада 2018Футбол
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Центральним символом нового логотипу обрана троянда.
Нова емблема ФК "Олімпік" / olimpik.com.ua
Футбольний клуб «Олімпік» прийняв рішення провести ребрендинг і через 17 років оновити емблему.
Клуб оголосив конкурс на новий логотип, за підсумками якого вибрав найкращий проект.
Переможцем виявилася робота блогера Дмитра Штрайса, чий варіант набрав найбільше голосів серед уболівальників і був затверджений керівництвом клубу.
Головним елементом нової емблеми «Олімпіка» є троянди. Емблема розроблена у класичному стилі, на щиті з геральдичною стрічкою. Виконана емблема у синіх та блакитних кольорах. Про це повідомляє прес-служба ФК "Олімпік".
Нову емблему «Олімпік» буде використовувати з нового сезону 2019/2020.
Як повідомляв УНІАН, ФФУ довічно відсторонила від футболу 6 вихованців "Олімпіка" за участь в договірних матчах.
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