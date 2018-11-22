этот материал доступен на русском

Донецький Олімпік представив нову емблему (відео)

14:10, 22 листопада 2018
Футбол
205 0
Нова емблема ФК "Олімпік" / olimpik.com.ua

Клуб оголосив конкурс на новий логотип, за підсумками якого вибрав найкращий проект.

Переможцем виявилася робота блогера Дмитра Штрайса, чий варіант набрав найбільше голосів серед уболівальників і був затверджений керівництвом клубу.

Головним елементом нової емблеми «Олімпіка» є троянди. Емблема розроблена у класичному стилі, на щиті з геральдичною стрічкою. Виконана емблема у синіх та блакитних кольорах. Про це повідомляє прес-служба ФК "Олімпік".

Нову емблему «Олімпік» буде використовувати з нового сезону 2019/2020.

Як повідомляв УНІАН, ФФУ довічно відсторонила від футболу 6 вихованців "Олімпіка" за участь в договірних матчах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Олімпік Донецьк УПЛ