Легенда Челсі попрощався з уболівальниками, оголосивши про завершення кар'єри

Дідьє Дрогба подякував усім, хто був причетний до його успіху.

Легендарний форвард з Кот-д'Івуару, екс-нападник лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба оголосив про завершення своєї професійної кар'єри.

Івуарієць поділився фотографією з початком футбольного шляху, а також написав прощального листа.

"1989. Місце, де все почалося.

Дивлячись на це фото і думаючи про роки своєї кар'єри, я відчуваю неймовірну гордість. І мова не тільки про те, чого я зумів досягнути, але й про те, ким я став.

Якщо хто-небудь говорить тобі, що твої мрії захмарні, просто подякуй йому і продовжуй працювати, щоб перетворити їх у реальність.

Я хочу подякувати усім гравцям, тренерам, командам та фанатам, які зустрілися мені на моєму шляху. Також величезне спасибі моїй родині, яка стала моєю персональною командою, яка підтримувала мене протягом всіх злетів і падінь. З нетерпінням чекаю наступної глави і, сподіваюся, Бог благословить мене також, як і під час футбольної кар'єри", – написав Дідьє Дрогба в Twitter.

Нагадаємо, що Дрогба є власником американського клубу "Фіннікс Райзинг", за який він виступав останнім часом.

У 2012 році івуарієць в складі "Челсі" став переможцем Ліги чемпіонів. Також Дідьє чотири рази ставав чемпіоном Англії і стільки ж разів перемагав у Кубку Англії.

Крім того, в 2006-му і 2009 роках Дрогба визнавався найкращим футболістом Африки.