Мілевський ефектно привітав Ігоря Суркіса з ювілеєм (відео)

На думку Артема, сьогодні потрібно ставити на червоне.

Екс-нападник київського «Динамо» і збірної України Артем Мілевський на сторінці в Instagram у свого агента Олександра Панкова ефектно привітав президента "Динамо" Ігоря Суркіса з днем народження.

«Знаю, що 22 листопада вам 60 років. Це відмінна дата. Напевно, потрібно проставитися в казино. Насправді, це я жартую. Бажаю вам усього найкращого, успіхів, здоров'я вам і вашій родині. Удачі вашому улюбленому клубу, знаю, що ви його не продасте ніколи.

Всіх благ, успіхів, всім привіт. Добре відзначити, як ви вмієте. На червоне потрібно ставити. Наші з вами історії, це наші з вами історії, це нікого не стосується. Всіх благ, з днем народження».

У четвер, 22 листопада, Ігорю Суркісу виповнилося 60 років.