ФФУ довічно відсторонив від футболу 6 вихованців донецького Олімпіка

Гравці відсторонені за участь у договірних матчах.

Апеляційний комітет Федерації футболу України (ФФУ) довічно відсторонив від футболу шістьох вихованців Олімпіка у справі про договірні матчі молодіжних команд донецького клубу.

За рішенням комітету, довічну дискваліфікацію отримали: Назар Єдинак (нині – третя ліга Польщі), Вадим Щасливців (Авангард), Владислав Пісковий, Артем Козлов, Лука Надірадзе (Суми), Богдан Степаненко (Буковина), повідомляє iSport.

Раніше донецький Олімпік вже був оштрафований за те, що футболісти дублюючого складу команди грали договірні матчі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що ФК Олімпік збирає підписи представників клубів Прем'єр-ліги за недовіру голові Комітету з етики та чесної гри Франчесці Бублику.