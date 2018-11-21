Олімпік закликав клуби УПЛ висловити недовіру голові Комітету етики та чесної гри

Донецький клуб може припинити існування через дії Франческо Баранки.

Донецький «Олімпік» направив лист іншим клубам УПЛ з претензіями на адресу голови комітету з етики та чесної гри Франческо Бублики.

У ньому клуб називає звинувачення на свою адресу безпідставними, повідомляє портал Трибуна, у розпорядженні якого опинився текст листа.

«Олімпік» не влаштовує, що аналітичні висновки Баранки представлені англійською мовою і незрозумілі за своїм змістом. Нібито вони не підтверджують факт участі клубу в договірних матчах.

«Олімпік» вважає, що рішення КДК про відсторонення клубних команд U-19 та U-21 винесено з численними порушеннями процедурних норм. Також клуб заявив, що дії Баранки ставлять під загрозу існування клубу.

Тому «Олімпік» закликав у листі клуби УПЛ висловити недовіру діям Франческо Баранки на посаді голови комітету з етики та чесної гри.

Зазначимо, що нещодавня заява Баранки про те, що за чотири роки підозрілий рух коефіцієнтів був мінімум в 37 матчах команд «Олімпіка», була відповіддю саме на цей лист. Також «Олімпік» через свої соцмережі за допомогою недостовірної новини звинуватив самого главу комітету з етики ФФУ у зв'язку з договірними матчами.