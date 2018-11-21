Тренер Шахтаря Фонсека: працюємо над посиленням команди в міжсезоння

Наставник гірників розповів про пріоритети роботи клубу у найближче зимове міжсезоння.

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував паузу в чемпіонаті у зв'язку з матчами збірних.

– Зараз є деякі сумніви стосовно двух гравців, які повернулися з розташування збірних. Сергій Кривцов травмований, швидше за все, він не зможе грати. Також під питанням Тарас Степаненко, у якого ГРВІ (Гостра респіраторна вірусна інфекція). Микола Матвієнко і Віктор Коваленко вчора провели матч за збірну, можливо, їм потрібно більше часу на відновлення. Це стосується тільки матчу зі «Львовом», про «Хоффенхаймі» ми поки не говоримо. Стостовно Марлосу - також складно відповісти, він відновлюється, це займе ще якийсь час. Можливо, з «Хоффенхаймом» він ще не зіграє, - зазначив португальський фахівець в комантарі Трибуні.

Пауза на матчі збірних пройшла нормально, але була обмежена кількість гравців, щоб працювати повноцінно. Ми відпрацьовували свої принципи гри.

Залишилося всього 5 матчів до завершення першої частини чемпіонату, ми працюємо над посиленням нашої команди в зимове трансферне вікно. Ці питання вивчаються адміністрацією клубу.

Я не дуже уважно дивився матч збірної України проти Словаччини (1:4), але спаринг з Туреччиною подивився практично повністю. Дії молодих футболістів були дуже позитивними. Збірна України та Андрій Шевченко повинні залишатися налаштовані оптимістично.

Матч зі «Львовом» буде складним, як і всі матчі після паузи. Ця команда показує хороший результат, проводить відмінні матчі проти лідерів, добре виходять в атаку.

Як повідомляв УНІАН, найближчий матч чемпіонату УПЛ Шахтар проведе в п'ятницю, 23 листопада, проти ФК Львів. Гра пройде на домашній арені гірників у Харкові.