Матч футбольної Прем'єр-ліги Чорноморець - Арсенал опинився під загрозою зриву

На арені в Одесі відсутнє опалення.

Матч на стадіоні «Чорноморець» між одеськими «Моряками» та столичним «Арсеналом» 25 листопада на грані скасування.

Причина — порушення клімат-комфорту, просто — відсутність опалення, повідомляє Одеса.Ділова.

«Ось вже два тижні ми безуспішно намагаємося отримати тепло на стадіон, — коментує директор стадіону «Чорноморець» Сергій Сиволап, — Причому, зволікання з подачею — абсолютно безпричинне. Боргів за опалення у стадіону немає. Ми не можемо домогтися зрозумілої відповіді від міськтепломережі і, на жаль, змушені констатувати факт: якщо тепло не подадуть, то матч доведеться скасувати. Адже здоров'я спортсменів, вболівальників і глядачів — для нас понад усе.

На сьогодні, 20 листопада о 16.20, наперед у нас була призначена зустріч з керівництвом комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси», яка не відбулася з причини відсутності начальника і заступника. Ми змушені будемо поставити до відома керівництво Прем'єр-ліги, засоби масової інформації про такому положенні справ, а далі — це, як кажуть, хай санкції знайдуть винуватців ситуації. Тим більше, що щодня слід звіт комунальників про те, що підключені соціальні об'єкти. Місце, куди ходять з дітьми — стадіон, також відноситься до таких».

До недільного матчу «Чорноморець» — «Арсенал» є ще не скільки днів і керівництво стадіону сподівається на позитивне вирішення питання. Дедлайн — п'ятниця 23 листопада.