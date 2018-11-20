Шевченко: матч із Туреччиною був корисним у першу чергу в інформаційному сенсі

Тренер збірної України підбив підсумки останнього матчу в 2018-м році.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з представниками ЗМІ на прес-конференції після матчу з Туреччиною.

— Нам було приємно провести тут матч, ми отримали багато корисної інформації, — сказав Андрій Шевченко, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. — Ми, так само, як і збірна Туреччини, задіяли багато молодих гравців. Цей поєдинок був корисним у першу чергу в інформаційному сенсі.

У грі було багато невикористаних гольових моментів — як у нас, так і в господарів. Сьогодні за збірну України грали близько 10-ти футболістів, які ще вчора виступали за молодіжну команду. І вони дуже добре себе проявили.

На зауваження про те, що збірна України зараз складається з молодих гравців й питання - яку команду хоче створити тренер та кого може виділити по сьогоднішньому матчу в обох збірних - Шевченко відповів:

— Кілька наших лідерів отримали травми. Я сподіваюся, що вони відновляться до старту відбірного турніру чемпіонату Європи. У першу чергу для мене сьогодні було корисно подивитися потенціал молодих гравців, і я залишився задоволеним побаченим. Хочу висловити вдячність турецькій збірній, яка забезпечила накал боротьби. Вийшов цікавий матч.

Також хочу відзначити всіх гравців, як у своїй команді, так і в суперника. Футболісти обох збірних діяли з високою мотивацією.

Я з великим задоволенням приїжджаю до Туреччини. Мені дуже приємно, що мене тут пам’ятають як гравця та знають як тренера.

А на прохання сказати кілька слів про керманича збірної Туреччини Мірчу Луческу, який довгий час працював в Україні, Шевченко зауважив:

— Я дуже поважаю Мірчу Луческу як тренера, який зробив дуже багато у футболі. Про цього фахівця можу сказати тільки добрі слова.

Як повідомляв УНІАН, збірна України зіграла внічию з командою Туреччини в товариському матчі в Анталії, 0:0.