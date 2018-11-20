Shakhtar Social відкрив у Києві майданчик для тренувань дітей з особливостями розвитку

В рамках проекту Давай, грай! у Києві відкрили майданчик для дітей з інвалідністю

Майданчик у Києві став першим, де футболом зможуть займатися діти з ментальними порушеннями, проблемами опорно-рухового апарату, зору та особливостями розвитку.

У столиці партнером проекту виступила «Академія Сучасної Освіти А+», на базі якої проводитимуться тренування, за підтримки Національної Асамблеї інвалідів України, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар.

– Ми вже не перший рік в партнерських відносинах з ФК «Шахтар» і з радістю приєдналися до соціального проекту «Давай, грай!», щоб підтримати дітей, які хочуть займатися спортом, – розповідає генеральний директор «Академії А+» Тетяна Курмаз. – Дуже сподіваюся, що така ініціатива отримає свій розвиток, і досвід «Шахтаря» стане гарним прикладом для інших футбольних клубів і меценатів. Адже діток, які потребують особливої уваги, дуже-дуже багато.

– Раді, що наші друзі – фонд Shakhtar Social – запропонували дітям займатися футболом, – зазначає представник Національної Асамблеї інвалідів України Олена Гриб. – Для хлопців це величезний плюс, адже вони отримують не тільки фізичний розвиток, але й вчаться працювати в команді, підтягують дисципліну, інтегруються в справжню гру. Діти і батьки просто щасливі, що з'явилися такі тренування.

У першому тренуванні взяли участь 25 дітей. Займатися з ними приїхали тренери «Шахтаря» Нуну Кампуш і Антоніу Феррейра, а також гравці команди Андрій Тотовицький і Оларенважу Кайоде. Зіркові гості виконували вправи разом з дітьми, підбадьорювали їх і показували все на особистому прикладі. На завершення діти отримали подарунки та автографи і зробили спільне фото.

– Цей проект дуже важливий. Для нас величезна честь принести хлопцям такі радісні і приємні враження. Вони люблять футбол і заслуговують переживати прекрасні емоції, які дарує гра, – каже асистент головного тренера «Шахтаря» Нуну Кампуш. – Цей день, безсумнівно, діти запам'ятають надовго. Сьогодні вони просто щасливі!

– Задоволений, що ми зустрілися з дітками і змогли передати їм трохи тепла й любові не тільки від себе, але і від всієї команди, – ділиться емоціями нападник «гірників» Ларрі Кайоде. – Було приємно бачити їх посмішки. Ми прийшли зробити хлопців трохи щасливішими, і, схоже, нам вдалося. Чудово, що клуб займається такими проектами.

Тренування для 30 дітей будуть проводитися по суботах і неділях. Крім Києва майданчики для дітей з інвалідністю відкриті в Маріуполі та Івано-Франківську.