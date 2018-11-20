Збірні України та Туреччини зіграли внічию в Антальї

Гра завершилася з рахунком 0:0.

В Антальї завершився товариський матч футбольних збірних України та Туреччини, в якому переможець так і не був виявлений.

Гра завершилася внічию з рахунком 0:0.

Господарі поля мали невелику перевагу впродовж матчу, але реалізувати її в голи, так і не зуміли.

Вже на 2-й хвилині гри після простріла Байраму з лівого флангу Унал на лінії воротарського боровся з Матвієнко, і м'яч пролетів поруч зі штангою воріт. Але, потім українці перехопили ініціативу. А на 24-й хвилині після розрізної передачі від Коваленко Циганков опинився перед голкіпером, але не зумів переграти стража воріт збірної Туреччини - Болат ногою відбив м'яч.

У кінцівці тайму м'яч опинився у воротах збірної України, але арбітр зафіксував фол з боку Унала.

Після перерви, на 50-й хвилині, атака господарів поля завершилася ударом Ундера з близької відстані - Лунін ногою відбив м'яч. А потім ще один м'яч опинився у воротах збірної України, і знову арбітр з Косово не зарахував гол, зафіксувавши офсайд у Ерсоя.

Таким чином, збірна України завершила рік невиразної нічиєї, в якій не змогла показати нічого серйозного в атаці.