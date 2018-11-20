Оголошено стартовий склад збірної України на матч з Туреччиною - Миколенко дебютує

Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом виконавців на гру.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився зі стартовим складом команди на матч проти Туреччини.

У національній команді сьогодні дебютує гравець київського Динамо Віталій Миколенко, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Стартовий склад збірної України виглядає таким чином: 23. Лунін, 16. Миколенко, 22. Матвієнко, 20. Пластун, 21. Караваєв, 17. Зінченко, 19. Макаренко, 7. Шапаренко, 10. Коноплянка (к), 15. Циганков, 9. Коваленко.

Запасні: 1. Бойко, 2. Болбат, 3. Борячук, 4. Сваток, 8. Маліновський, 12. П’ятов, 13. Швед, 14. Буяльський.

Як повідомляв УНІАН, матч Туреччина - Україна відбудетьтся у вівторок ввечері в Анталії. Гра почнеться о 19.30 за київським часом.