Шапаренко і Миколенко визнані кращими молодими гравцями України у жовтні

Миколенко вперше визнаний кращим молодим гравцем місяця.

Найкращим футболістом України U-19 у жовтні 2018 року за підсумками опитування проекту Золотий Талант визнаний захисник "Динамо" Віталій Миколенко.

Молодий футболіст отримав шанс від головного тренера столичної команди Олександра Хацкевича після невдалої гри Йосипа Піварича на лівому фланзі оборони в матчі Ліги Європи проти Яблонцем (2:2) і вчепився в нього обома руками, повідомляє портал проекту Золотий талант.

У жовтні 19-річний Миколенко взяв участь у чотирьох іграх "Динамо", в яких кияни пропустили лише один м'яч — у Лізі Європи від Ренна на його полі (2:1). А в чемпіонаті України були з однаковим рахунком 1:0 переможені Олімпік, Ворскла і Львів. У Миколенко — всі матчі без замін.

Нагадаємо, що зараз Миколенко знаходиться з національною збірною Туреччини, де має всі шанси дебютувати в головній команді країни вже в сьогоднішньому матчі.

Миколенко, вперше визнаного гравцем місяця в проекті Золотий Талант, назвав 91 учасник опитування з 119-ти. Другого в рейтингу — кращого футболіста України U-19 вересня Владислава Вакулу згадали 73 респондента, але тільки 18 — під №1. Третім виявився 17-річний дебютант першої команди "Шахтаря" в Кубку України — Михайло Мудрик, який вперше потрапив до топ-5.

У свою чергу, найкращим футболістом у віковій категорії U-21 у жовтні в Україні був визнаний півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко. Гравець є першим представником покоління 1998 року народження, кому вдалося стати гравцем місяця U-21

Безумовно, на перемогу 20-річного вихованця маріупольської школи футболу вплинули його голи у ворота Шахтаря, Ренна і Маріуполя, забиті в листопаді. Але і в жовтні Шапаренко відзначився ударної грою — в Кубку України з Минаем, коли своїм дублем врятував киян від неприємностей.

І все ж листопадові успіхи, чотирьохматчева забивна серія за клуб, виклик в національну збірну — все це допомогло першому представнику покоління 1998 року народження стати гравцем місяця у віковій категорії U-21 в рамках проекту Золотий Талант.

Причому боротьба — заочна, зрозуміло, — була дуже суворою. З 119-ти респондентів проекту (тренери, експерти, колишні футболісти, журналісти, плюс колективна думка вболівальників) Шапаренко в свою анкету включили 87 осіб. Стільки ж — Віктора Циганкова (Динамо), а найчастіше називався Мар'ян Швед (Карпати) — 88 разів.

Щільність, самі бачите, неймовірно висока.

Все вирішило кількість влучень на перше місце в анкетах. За рахунок цього Шапаренко на 30 очок випередив Циганкова — кращого футболіста України U-21 минулого року, а також березня, квітня, травня, липня, вересня 2018 року. І на 9 очок — Шведа, кращого футболіста України U-21 серпня 2018 року.