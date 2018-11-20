Легендарний австралійський футболіст Кехілл завершив кар'єру в національній збірній

Гравець провів останній матч у складі команди у віці 38 років.

38-річний форвард Тім Кехілл завершив виступи за збірну Австралії.

У товариському поєдинку проти Лівану нападник «соккеруз» вийшов на заміну на 82-й хвилині, а його команда перемогла з рахунком 3:0, повідомляє Sport.ua.

Відзначимо, що цей поєдинок став для Кехілла 108-м у футболці національної команди, також на його рахунку неймовірні 50 забитих м'ячів.

Більше Кехілла у складі Австралії зіграв тільки воротар Марк Шварцер (109).

Нагадаємо, Кехілл брав участь у чотирьох світових першостях поспіль (2006-2018). Він ділить цей національний рекорд з Марком Мілліганом.

У клубній кар'єрі Тім найбільше запам'ятався уболівальникам за виступами за «Евертон» в період з 2004 по 2012 роки (276 матчів, 68 голів і 29 асистів).