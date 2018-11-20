Тренер Динамо-Брест: Мілевського вигнали з команди через п'янку в лазні

Українець знову порушував режим.

Головний тренер брестського Динамо Марцел Лічка розповів про причини відходу з команди Артема Мілевського влітку.

«У нас було два вихідних. Я перебував у Чехії, а коли повернувся, Шпилевський (колишній тренер Динамо) сказав, що ми без Савицького, Мілевського і Гавриловича. Я запитав: «Чому?» І він розповів, що вони пили в лазні. В той момент я був вражений: «Це божевілля! Навіщо?!» Савицький забив і віддав гольову, Мілевський був лідером команди. Він був кращою десяткою у всьому чемпіонаті Білорусі. Я не бачив тут гравця на його позицію краще Артема. А Гаврилович – капітан і хороший центральний захисник, якого залучали до матчів збірної. Це були три дуже важливих для нас гравця. Але рішення приймалося без мого відома. Так, я пробував розмовляти з Алексом на цей рахунок, говорив, що попереду нас чекають складні матчі в чемпіонаті і в Лізі Європи, проте ні на що вплинути вже не міг. Але це життя. Іноді такі речі трапляються, – розповів в інтерв'ю Личка by.tribuna.com.

При цьому сам Артем вважає, що головною причиною його відходу з команди не стало порушення дисципліни, а його авторитет в Динамо-Брест.

А інший тренер Динамо, Андрій Шпиевский, говорячи про перехід Мілевського ще влітку, також не називав проблеми з дисципліною причиною вигнання українця. На його думку, Брест планував робити омолодження складу, і Мілевський не входив у подальші плани команди, нагадує SportArena.

Після відходу з Динамо-Брест Артем Мілевський довгий час залишався без клубу, поки не підписав контракт з угорською Кішвардою. У нинішньому сезоні нападник зіграв 4 матчі в чемпіонаті Угорщини і не відзначався результативними діями.